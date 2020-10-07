В университете МЧС начал работать медиацентр

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Университете гражданской защиты МЧС начал работу медиацентр, сообщил БЕЛТА официальный представитель вуза Андрей Садовский.

Главная цель медиацентра - информационная поддержка основных видов деятельности университета, укрепление и продвижение его имиджа как в Беларуси, так и за ее пределами, а также формирование культуры безопасности в обществе. Помимо этого в круг задач входит регулирование информационных потоков университета МЧС, разработка и реализация программ и проектов для освещения деятельности спасательного вуза, научных разработок и достижений.

"Медиацентр УГЗ - это университетское СМИ, которое создают курсанты МЧС. Это площадка, которая объединяет молодых людей в желании заниматься творчеством, проявлять таланты, а также демонстрировать свою точку зрения на события и делиться ею с окружающими. Как создавать контент, вести себя в социальных сетях, писать тексты, снимать видео и фото, монтировать ролики и звук, держаться в кадре, работать с микрофоном - этому и многому другому курсанты смогут обучиться на практике, проходя своеобразную стажировку в центре, осваивая азы журналистики. Там же они смогут развивать такие социальные навыки, как умение принимать решения, брать ответственность и работать в коллективе", - рассказал Андрей Садовский.

Медиацентр не только позволит курсантам обсуждать на разных платформах студенческую жизнь и новости университета, но и поможет абитуриентам узнать о вузе все необходимое перед поступлением.

Первым проектом центра стал электронный онлайн-журнал UCP LIVE. В планах - организовать студию звукозаписи и готовить качественный видеоконтент о событиях в спасательном вузе.

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. На семи факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре обучают по 18 специальностям. За все время в Национальной высшей школе по подготовке спасателей-пожарных Беларуси подготовили более 55 тыс. человек.-0-