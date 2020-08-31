В университете МЧС подвели итоги учебно-лагерного сбора первокурсников

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги учебно-лагерного сбора первокурсников подвели сегодня в Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель вуза Андрей Садовский.

Будущие спасатели продемонстрировали строевую выучку, достижения в пожарной аварийно-спасательной подготовке и знания по оказанию первой помощи пострадавшим. Для ребят был подготовлен 10-километровый марш-бросок с преградами. "Преодолевая препятствия на своем пути, помогая друг другу, обучающиеся смогли показать сплоченность нового коллектива. Марш-бросок стал достойным завершением учебно-лагерного сбора, во время которого каждый доказал готовность нести почетное звание - курсант МЧС", - отметили в университете.

Кроме того, курсанты посетили комплекс "Линия Сталина", Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и другие значимые историко-культурные объекты. Первокурсники принесут присягу 12 сентября.

По итогу приемной кампании 2020 года в Университет гражданской защиты МЧС для получения высшего образования I ступени в дневной форме по специальностям "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" и "пожарная и промышленная безопасность" поступили 170 человек, среди них 15 девушек. 17 августа для первокурсников начался учебно-лагерный сбор, основная цель которого - введение в будущую специальность.-0-