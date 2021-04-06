В университете МЧС пройдет конференция молодых ученых по безопасности

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция молодых ученых "Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы" начнет свою работу 7 апреля в Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

В этом году научный форум в пятнадцатый раз откроет свои двери для более чем 400 участников из 39 учреждений образования и науки Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Украины.

Его основная цель - апробация результатов научно-исследовательских работ и обмен опытом - молодых ученых, профессорско-преподавательского состава, научных работников из различных учреждений образования и стран, установление партнерских отношений в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в рамках конференции планируется проведение круглого стола с участием руководства Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, Академии гражданской защиты МЧС России, Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и Уральского института ГПС МЧС России, где будут обсуждены перспективы развития отношений между спасательными вузами МЧС России и Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси.

Итоги конференции оргкомитет подведет 8 апреля.

Международная научно-практическая конференция "Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы" - ежегодное мероприятие, проводимое в университете МЧС с 2003 года. За всю историю проведения конференции в ней приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Латвии, Польши, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Чехии - всего 15 стран.-0-