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28 апреля 2021, 18:26

В университете МЧС прошел конкурс презентаций на иностранном языке "Профессия, риск, безопасность"

Фото ucp.by
Фото ucp.by

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги IX межвузовского конкурса презентаций на иностранном языке "Профессия, риск, безопасность" подвели в Университете гражданской защиты МЧС. Его организовала кафедра современных языков, а в жюри вошли представители сектора международных проектов управления международного сотрудничества Министерства по чрезвычайным ситуациям, представители кафедр современных языков и автоматических систем безопасности, а также сектора международного сотрудничества университета МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

В оргкомитет поступили 13 проектов, подготовленных на иностранном языке и раскрывающих особенности будущих профессий конкурсантов. Участвовали курсанты, студенты и магистранты Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного экономического университета, Университета гражданской защиты МЧС и его гомельского филиала.

Ребята защищали свои презентации перед жюри. По итогу работа Виктора Позняка из Университета гражданской защиты МЧС отмечена дипломом первой степени, а работа Валерии Балачук из того же вуза - дипломом второй степени, диплом третьей степени у Дианы Акудович из Белорусского государственного технологического университета.

В номинации "За научный подход" победителем стал Василий Балашов из БГТУ. Диплом "За креативность" вручен Марии Шарейко и Анне Русакевич из Белорусского государственного экономического университета. Кроме того, в категории "Новизна темы" отмечена работа Екатерины Микитич и Яны Красинской из БГЭУ.

Межвузовский конкурс презентаций на иностранном языке "Профессия, риск, безопасность" - это ежегодный проект Университета гражданской защиты МЧС. Его основная цель - развитие иноязычной компетенции курсантов и студентов нелингвистических вузов, а также устойчивое формирование любви к выбранной профессии. Впервые конкурс прошел в 2012 году. -0-

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