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28 мая 2021, 19:49

В университете МЧС состоялся первый выпуск специалистов по ликвидации ЧС и гражданской обороне

Фото ucp.by
Фото ucp.by

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый выпуск слушателей специальности переподготовки на базе высшего образования "ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона" состоялся на факультете безопасности жизнедеятельности Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Тридцати слушателям присвоена квалификация "инженер по безопасности". В будущем выпускникам предстоит анализировать пожарную и промышленную безопасность субъекта хозяйствования, разрабатывать мероприятия, направленные на обеспечение защиты от ЧС природного и техногенного характера, прогнозировать их последствия, а также поражающих факторов от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, организовывать техническое обслуживание, ремонт и безаварийную эксплуатацию пожарной аварийно-спасательной техники, средств связи и оборудования.

Дипломы о переподготовке слушателям вручил первый заместитель начальника университета МЧС Игорь Радьков. Первый набор на специальность "ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона" состоялся в 2019 году.-0-

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