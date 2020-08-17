В университете МЧС стартовал учебно-лагерный сбор первокурсников

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебно-лагерный сбор первокурсников стартовал сегодня в Университете гражданской защиты МЧС в Минске и его гомельском филиале. 170 вчерашних школьников впервые в жизни оденут форму спасателя. Среди них и 15 девушек. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский

В течение двух недель первокурсники познакомятся с историей пожарно-спасательного дела в Беларуси и университета МЧС, изучат правовые основы деятельности ОПЧС, а также основы строевой подготовки и вопросы организации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Особое внимание будет уделяться занятиям по физической и аварийно-спасательной подготовке.

Кроме того, ребята посетят историко-культурный комплекс "Линия Сталина" и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, а также другие значимые историко-культурные объекты Беларуси. 12 сентября первокурсники принесут присягу.

Учебно-лагерный сбор продлится по 31 августа. Его основная цель - введение в будущую специальность.-0-