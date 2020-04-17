В Университете МЧС в онлайн-режиме прошло распределение выпускников

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональное распределение выпускников состоялось сегодня в Университете гражданской защиты МЧС. Мероприятие впервые прошло в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В спасательном вузе работала комиссия по распределению под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко, первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Александра Худолеева, начальника управления кадров - помощника министра по чрезвычайным ситуациям Виталия Малахова и начальника Университета гражданской защиты МЧС Ивана Полеводы. На связи с университетом МЧС были руководители областных управлений и представители кадровых служб областных и Минского городского управлений МЧС.

"74 будущих офицера МЧС были распределены на свои первые рабочие места согласно индивидуальному рейтингу обучающихся дневной формы получения образования I ступени. В будущем именно им предстоит руководить подразделениями при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вести профилактическую и разъяснительную работу на предприятиях и учреждениях, проводить акции и мероприятия по пропаганде основ безопасности жизнедеятельности. Все это будет потом, а впереди еще одно испытание - государственные экзамены", - отметили в пресс-службе.

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз - образовательный центр в сфере гражданской защиты, обеспечивающий реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На 7 факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по образовательным программам подготовки кадров I и II ступеней высшего образования по 18 специальностям. Обучение в университете проходят более 2 тыс. человек, в том числе граждане иностранных государств.-0-

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