В университете Омска открылся учебный класс Минского тракторного завода

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Омском государственном аграрном университете имени П.А. Столыпина открылся учебный класс Минского тракторного завода, информирует газета "Вечерний Омск", сообщает БЕЛТА.

Теперь студенты вуза смогут ознакомиться с белорусской сельскохозяйственной техникой и научиться навыкам работы на минских тракторах. Отмечается, что для Омской области Республика Беларусь является основным внешнеторговым партнером. Большой объем в товарообороте составляет именно техника, в том числе произведенная Минским тракторным заводом, с которым не первый год сотрудничает омский агроуниверситет. Благодаря этому союзу в вузе сегодня открылся учебный спецкласс МТЗ.

"С Республикой Беларусь нас связывает много проектов. В прошлом году делегация Омской области посещала эту республику. Мы подписали трехлетний план мероприятий для расширения сотрудничества между нами", - отметил губернатор Александр Бурков.

Открытие специализированного класса - один из пунктов этого плана. Сегодня большую часть техники сельхозпроизводители области приобретают именно в Беларуси. Минский тракторный завод занимает в этой нише особое место. Его техника востребована не только аграриями, но и дорожниками, предприятиями ЖКХ.

"Фирменная аудитория энергонасыщенной техники, которую открыл у нас Минский тракторный завод, это аудитория мирового уровня. С ее помощью мы сможем повысить качество подготовки инженерных кадров и престижность профессии инженера. Аудитория разделена на две зоны, производственную и лабораторную. В первой студенты будут изучать теорию. Вторая разделена на несколько участков. Каждый из них укомплектован основными деталями, элементами узлов и агрегатов, оснащен диагностическим оборудованием и контрольно-измерительными приборами. Здесь наши студенты смогут поработать руками и получить практические навыки. Так формируется инженерная компетенция", - рассказала ректор ОмГАУ Оксана Шумакова.

Также есть оборудование, позволяющее в режиме онлайн работать с ведущими экспертами в области инженерии из других вузов и городов, а также с самого МТЗ.

В свою очередь председатель совета директоров субъектов ТПС ОАО "МТЗ" в Российской Федерации, генеральный директор ООО "Торговый дом МТЗ-Сибирь" Дмитрий Белайц отметил: "Сегодня техника совершенно не та, что была раньше. Мы сегодня сеем здесь зерна образования, чтобы завтра выросли специалисты, которые смогут обслуживать современную технику".-0-