В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие выходные ожидаются колебания температуры воздуха, а также прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, в связи с чем на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. В этих условиях Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Необходимо выбирать оптимальную скорость, а торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче. Во избежание юза направление движения стоит менять постепенно. Повороты следует совершать на минимальной скорости. "Уважаемые водители, будьте внимательны при проезде продуваемых участков на трассах, мостах, путепроводах и эстакадах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, а также закруглениях, спусках и подъемах. Особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта - из-за частого торможения автомобилей там образуется наледь", - рассказали в ГАИ.

Пешеходам нужно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь. Для собственной безопасности необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами.

ГАИ усилена работа по выявлению нетрезвых водителей. "Ответственность за пьяную езду составляет от 50 до 100 базовых величин с лишением прав сроком на 3 года. Такое же наказание предусмотрено за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. За повторное в течение года подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность и конфискация транспортного средства.

Особая ответственность в эти дни ложится на водителей, которым предстоит отправиться в дальнюю дорогу. Необходимо не только соблюдать правила дорожного движения, но и быть предельно внимательными при управлении автомобилем. Перед поездкой рекомендуется хорошенько отдохнуть, провести проверку технической исправности автомобиля - состояние шин, приводных ремней, дворников и уровня технических жидкостей. Запаситесь достаточным объемом питьевой воды и пищи. Оптимальная средняя скорость движения, своевременные остановки для отдыха и здравый смысл сделают вашу поездку не только приятной, но и самое главное - безопасной.

"Если в вашем автомобиле находится ребенок-пассажир, не забывайте, что он доверяет вам свою жизнь. Используйте специальные удерживающие устройства, соответствующие весу и росту маленького пассажира (в возрасте до 5 лет), а также иные средства (бустеры, специальные подушки для сидения, дополнительные сидения), позволяющие правильно пристегнуть чадо с помощью штатных ремней безопасности (в возрасте от 5 до 12 лет). Госавтоинспекция в период школьных каникул также взяла на контроль соблюдение водителями индивидуального транспорта, автобусов, перевозящих группы детей, ПДД и других требований законодательства в области обеспечения безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров", - добавили в ГАИ.-0-