В Узбекистане хорошо относятся к проводимой в Беларуси политике и белорусам - белорусский культурный центр

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане хорошо относятся к проводимой руководством Беларуси политике и белорусам. Такую точку зрения выразила корреспонденту БЕЛТА председатель белорусского культурного центра "Світанак" Светлана Дудюк, которая 19 ноября приняла участие в шестом заседании Консультативного совета при Министерстве иностранных дел Беларуси по делам белорусов зарубежья.

"Меня радует, что когда в Узбекистане прихожу на какое-либо мероприятие или встречу и сообщаю, что я родом из Беларуси, то сразу у людей начинаются приятные ассоциации. Слово "Беларусь" вызывает слова восторга и благодарности, - рассказала председатель центра. - Абсолютно нет такого, чтобы кто-то критиковал руководство Беларуси - узбеки, белорусская диаспора на стороне Александра Лукашенко".

Она рассказала, что о ситуации в Беларуси во многом узнает из прессы. А такая возможность, как сейчас, собраться вместе с соотечественниками из различных стран, встретиться с министром иностранных дел, представителями государственных органов, общественных организаций, услышать из первых уст и узнать о реальном положении дел в стране - это очень важно.

Заседание в МИД состоялось под председательством министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. В своем выступлении глава ведомства отметил, что Консультативный совет при Министерстве иностранных дел Беларуси по делам белорусов зарубежья является важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия государства и диаспоры.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что государство намерено продолжить оказывать поддержку нашим соотечественникам за рубежом в их деятельности по популяризации белорусского языка и культуры, а также сохранению национальных традиций и духовных ценностей.-0-