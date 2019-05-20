В Узбекистане проходят совместные с Беларусью учения военных

20 мая, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане проходят совместные узбекско-белорусские тактико-специальные учения "Боевое содружество - 2019", сообщает информационное агентство УзА.

Открытие совместных учений армий Узбекистана и Беларуси прошло 19 мая на полигоне "Гурумсарай" Восточного военного округа. В мероприятии приняли участие офицеры центрального аппарата Министерства обороны Узбекистана, военнослужащие Узбекистана и Беларуси, а также представители государственных и общественных организаций двух стран.

На совместных учениях военнослужащие специальных подразделений Узбекистана и Беларуси смогут отработать механизмы практических действий в труднодоступной местности по противодействию условному международному терроризму и религиозному экстремизму, а также наладить взаимодействие армий двух государств.

В программе мероприятия предусмотрены не только сами учения, но и культурная программа, где военнослужащие смогут ознакомиться с достопримечательностями Узбекистана.

Совместные узбекско-белорусские тактико-специальные учения "Боевое содружество - 2019" будут проходить с 20 по 27 мая.-0-