В Узбекистане проходят совместные с Беларусью учения военных

20 мая, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане проходят совместные узбекско-белорусские тактико-специальные учения "Боевое содружество - 2019", сообщает информационное агентство УзА.
Открытие совместных учений армий Узбекистана и Беларуси прошло 19 мая на полигоне "Гурумсарай" Восточного военного округа. В мероприятии приняли участие офицеры центрального аппарата Министерства обороны Узбекистана, военнослужащие Узбекистана и Беларуси, а также представители государственных и общественных организаций двух стран.
На совместных учениях военнослужащие специальных подразделений Узбекистана и Беларуси смогут отработать механизмы практических действий в труднодоступной местности по противодействию условному международному терроризму и религиозному экстремизму, а также наладить взаимодействие армий двух государств.
В программе мероприятия предусмотрены не только сами учения, но и культурная программа, где военнослужащие смогут ознакомиться с достопримечательностями Узбекистана.
Совместные узбекско-белорусские тактико-специальные учения "Боевое содружество - 2019" будут проходить с 20 по 27 мая.-0-
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