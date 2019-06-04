В "Великом камне" открыли пожарное депо

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" открыли пожарное депо, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь администрации парка Ольга Рудая.

Новое аварийно-спасательное подразделение предназначено для защиты объектов парка, а также расположенных рядом населенных пунктов. В штате пожарного депо 52 спасателя.

Как отметил во время торжественной церемонии первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, ввод в эксплуатацию пожарного депо укрепит безопасность индустриального парка и создаст предпосылки для плодотворной работы. Глава администрации “Великого камня” Александр Ярошенко добавил, что теперь парк находится в надежных руках благодаря важному труду спасателей.

Символический ключ от нового депо вручили начальнику пожарной аварийно-спасательной части №2 Смолевичского районного отдела по ЧС Сергею Сокольчуку.

В церемонии открытия пожарного депо также приняли участие руководство СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович, зампредседателя Минского областного исполнительного комитета Сергей Невмержицкий.-0-