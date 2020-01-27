В "Великом камне" прорабатывают меры по недопущению завоза коронавируса из Китая

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заболевших пневмонией нового типа в Китае с каждым днем растет. Расширяется и список стран, в которых фиксируются случаи заражения людей опасным коронавирусом 2019-nCoV. В связи с этим в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", примерно треть сотрудников которого составляют жители КНР, принимаются соответствующие профилактические меры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

В настоящее время, по его словам, основная часть работников компании из КНР находится в отпусках в связи с празднованием китайского Нового года. Аналогичная ситуация и на стройплощадках - китайские генподрядные организации осуществляют работы на объектах силами белорусских субподрядчиков и рабочих.

"Поэтому сейчас работа идет в штатном режиме и риски (завоза вируса - прим. БЕЛТА) ничтожны, - сказал Кирилл Коротеев. - В первой же декаде февраля из отпусков вернется около 400 человек из Китая. Поэтому у нас есть время проработать варианты профилактических мер: кому-то продлить отпуск, усилить санитарную обработку наших зданий, строительного городка, применять средства диагностики и т.д. Кроме того, с китайскими партнерами прорабатываем вопрос оказания финансовой помощи для более системных мер".

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. По информации на 27 января, коронавирус 2019-nCoV в Китае выявлен уже у 2794 человек, а число скончавшихся от пневмонии нового типа выросло до 80. Она также выявлена в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.-0-