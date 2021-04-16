В "Великом камне" стартовала вакцинация против COVID-19

Как сообщили в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень", 16 апреля 2021 года там началась вакцинация против коронавирусной инфекции нового типа.

В фельдшерско-акушерском пункте "Великого камня" китайской вакциной SARS-CoV-2 (Vero Cell) корпорации Sinopharm прививаются сотрудники администрации, компании по развитию парка и предприятий-резидентов.

В первый день вакцинировано 100 человек – около 9% работающих в настоящее время в индустриальном парке, как граждан Беларуси, так и КНР.

Фото СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" и ИА "Синьхуа"