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Общество
31 августа 2020, 12:01

В Верховном и областных судах завершена цифровизация правосудия - Сукало

Фото из архива
Фото из архива

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верховном и областных судах завершена цифровизация правосудия. Об этом рассказал сегодня журналистам председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало, передает корреспондент БЕЛТА.

"К 1 сентября мы должны были завершить цифровизацию правосудия в областных и Верховном судах. Это достаточно трудоемкий и сложный процесс, но, тем не менее, нам удалось это выполнить. И теперь в 14 областных судах и Верховном суде мы будем работать в условиях современного правосудия, полной цифровизации", - рассказал Валентин Сукало.

По его словам, это будет выражаться не только в аудио- и видеофиксации судебных процессов, но и других возможностях. "Мы запускаем единую автоматизированную информационную систему судов общей юрисдикции, которая позволяет фиксировать в режиме онлайн каждую ситуацию в каждом районном суде", - отметил председатель Верховного суда.

/Будет дополнено/.-0-

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