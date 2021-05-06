6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вильнюсе проходит протестная автомобильная акция с участием сотрудников санатория "Беларусь", выступающих против блокирования счетов белорусского медучреждения, сообщает БЕЛТА.

Автоколонну возглавляет мэр Друскининкая Ричардас Малинаускас. Проведение мероприятия санкционировано по маршруту Swedbank - Президентура - Канцелярия премьер-министра - МИД - Сейм. Участвует более 70 автомобилей.

Жители Друскининкая, где работает принадлежащий белорусской стороне санаторий, протестуют против закрытия санатория, который пострадал от санкций Евросоюза в отношении Беларуси.

Как отмечает новостной ресурс Delfi.ru, мэр Друскининкая не скрывал возмущения действиями властей. "Мы не в правовом государстве живем, мы живем в условиях правового бандитизма", - отметил Ричардас Малинаускас.

Санаторий "Беларусь" - первый случай в истории Литвы, когда в отношении действующего в стране предприятия применяются международные санкции. Когда применили санкции, банк Swedbank заморозил счета санатория.

Протест поддержала Литовская конфедерация профсоюзов. Ее президент Инга Ругинене сказала, что европейские ведомства не указывали, что надо применить санкции, эту социальную катастрофу утроило само государство, которое не позаботилось о своих гражданах.

"Мы протестуем против самоуправства МИД Литвы. Мы требуем, чтобы МИД в первую очередь признал свою вину, а не прятался за спиной Swedbank. Последний документ, который мы получили от депутата Брониса Ропе, доказал, что санаторий ни в какие списки не включен, за применение санкций в ответе МИД", - сказал лидер профсоюза работников санатория Витаутас Чесна.

Работники санатория не получают зарплату с января 2021 года. Они винят в сложившейся ситуации МИД и угрожают голодовкой с участием 400 семей работников санатория, если их требования не учтут. "Если власти не обратят внимания на наш протест, значит, они хотят, чтобы люди голодали. Если они хотели, чтобы люди голодали, в следующий раз мы соберемся около МИД, 400 семей, и объявим голодовку", - заверил Витаутас Чесна.

Инга Ругинене также подтвердила, что санкции введены по вине МИД Литвы, кроме того, никто ничего не сделал, чтобы люди не остались на улице. Она не понимает, как можно было подвергнуть санкциям компанию, где большинство работников - литовцы, кроме того, это учреждение не генерирует прибыль, все получаемые средства идут на зарплаты и налоги.

Президент Литовской конфедерации профсоюзов также обращает внимание на предназначение санатория, где лечат больных детей-инвалидов - граждан Беларуси. Таким образом санкции фактически введены даже не в отношении белорусских властей, а рядовых граждан как Беларуси, так и Литвы.

"А что дальше? В Друскининкае работы нет, это ясно всем. Правительство не обязалось найти ее людям, - заметила Инга Ругинене. - Они хотят работать. Они хотят честно работать, платить налоги. Кто из нас сейчас хотел бы лишиться работы и жилья? Это ведь семьи с детьми, это большая социальная катастрофа".

Сообщается также, что МИД Литвы обещает начать переговоры с Беларусью о перенятии санатория. Два комитета Сейма Литвы - по иностранным делам и по социальным вопросам и труду - в конце апреля предложили уполномочить правительство начать переговоры с Беларусью по вопросу передачи санатория Литве. Правительству предлагается инициировать консультации о выкупе зданий.-0-

Фото delfi.lt