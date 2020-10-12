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12 октября 2020, 09:00

В "Вильнюсе" раскуплено более 200 квартир! Успейте за своей – от 2 500 рублей за метр! В рассрочку и кредит!

Цены от 2 500 рублей за квадратный метр! Беспроцентная рассрочка на 100 месяцев! Кредит от 4,99% годовых в рублях на 20 лет! Выгодные акции!

Условия покупки недвижимости в доме "Вильнюс" настолько выгодные, что всего за несколько дней с момента старта продаж раскуплено уже более 200 квартир! Торопитесь выбрать лучшую по цене, площади и расположению квартиру – и бронируйте прямо сейчас на сайте застройщика bir.by, пока все не раскупили!

По сути, при покупке квартиры в доме "Вильнюс" ваш ежемесячный платеж будет примерно равен сумме арендной платы за квартиру. Но при этом вы будете платить не за съемное жилье, а за собственное!

Покупая квартиру в доме "Вильнюс" в квартале "Северная Европа" столичного комплекса Minsk World, вы вместе с невероятно выгодными условиями получаете множество других преимуществ!

Во–первых, долго ждать новоселья не придется: строительство дома планируется завершить к лету 2021 года – и очертания здания уже видны с улицы Кижеватова. Новостройка расположилась вдоль продолжения улицы Жуковского, прямо напротив остановки общественного транспорта.

Кстати, благодаря видеотуру на сайте bir.by можно в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на строительной площадке. На сегодня строительство идет в 14 кварталах комплекса Minsk World – и многие покупатели уже получили ключи от своих квартир в новостройках.

Важный плюс – это расположение дома в комплексе Minsk World!

Самый масштабный комплекс Европы создается по принципу "город в городе". Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны. Паркинги и новые станции метро. Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Все нужное для комфортной городской жизни и успешного бизнеса будет в шаговой доступности!

"Вильнюс" – это 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. м. Ультрасовременный, красивый и при этом доступный каждому!
"Вильнюс" – это 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. м. Ультрасовременный, красивый и при этом доступный каждому!

И, конечно, отдельно стоит сказать о преимуществах самого "Вильнюса" в комплексе Minsk World! Не случайно жилье в нем раскупается так быстро!

Квартира в доме "Вильнюс" – это уникальная возможность погрузиться атмосферу красивой и уютной европейской столицы с богатой историей, где многие из нас не раз гуляли по старинным мощеным улочкам, восхищаясь величественными замками и храмами. И в то же время – это ультрасовременная новостройка с красивой небесной тонировкой зеркального фасада!

· В каркасно-монолитном здании 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. м. Высота потолков – 2,7 метра, а на первом и последнем этажах – 3 метра и более. Свободная планировка квартир позволит создать интерьер под свой вкус и стиль.

· На любой этаж вас мгновенно доставят три бесшумных и скоростных лифта известного мирового производителя OTIS. Один из них – панорамный.

· Любите солнце? Тогда "Вильнюс" точно для вас! Остекленные лоджии – во всех квартирах, а в квартирах побольше еще и балконы. Все окна – панорамные. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей – для безопасности и удобства жильцов.

Панорамные окна, лоджии и балконы наполнят вашу квартиру солнечным светом!
Панорамные окна, лоджии и балконы наполнят вашу квартиру солнечным светом!

· Какой подъезд в вашем доме сейчас? В просторном дизайнерском лобби "Вильнюса" вам будут каждый день поднимать настроение виды прекрасной архитектуры этой европейской столицы. Почувствуйте себя как в пятизвездочной гостинице: в вестибюле расположится стойка консьержа, зона ожидания гостей, санитарная комната с пеленальным столиком. И даже уютный электрокамин с местом для букшеринга, то есть обмена книгами.

В дизайнерском лобби дома "Вильнюс" предусмотрены все удобства, как в пятизвездочном отеле!
В дизайнерском лобби дома "Вильнюс" предусмотрены все удобства, как в пятизвездочном отеле!

· В доме будет отдельное помещение для хранения велосипедов в количестве 10 штук, а также дополнительное место для размещения детских колясок.

· Из лобби – два выхода на обе стороны дома. Очень удобно свернуть во двор, когда отправился с ребенком на прогулку, или на улицу, если спешишь на работу. Дом обходить не придется.

Две станции метро и остановки наземного транспорта позволят легко добраться в любую точку Минска!
Две станции метро и остановки наземного транспорта позволят легко добраться в любую точку Минска!

В Minsk World все продумано до мелочей для вашей комфортной и счастливой жизни!

Рядом с комплексом практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция – "Аэродромная". Предусмотрено множество остановок наземного транспорта. Вы сможете легко добраться в любую точку Минска.

В квартале "Северная Европа" откроются детский сад и поликлиники
В квартале "Северная Европа" откроются детский сад и поликлиники

Квартал "Северная Европа" находится в юго-западной части комплекса. Здесь откроется детский сад на 230 мест, а также детская и взрослая поликлиники. В целом в комплексе Minsk World построят 7 современных школ и 12 детских садов.

В квартале предусмотрены детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха с лавочками, многочисленные зеленые насаждения и открытые парковки для велосипедов.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

По периметру квартала расположатся парковочные места, при этом транзитное движение транспорта через дворовые территории будет исключено.

В комплексе Minsk World возводятся многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. В готовом многоуровневом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайтезастройщика bir.by.

Уже поступили в продажу места в готовом многоуровневом паркинге
Уже поступили в продажу места в готовом многоуровневом паркинге

С севера квартал "Северная Европа" граничит с будущим зеленым парком с современным ландшафтным дизайном, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими площадками. Отличная возможность проводить больше времени на свежем воздухе!

Можно будет отправиться и на велопрогулку: сеть велодорожек пройдет через парк и свяжет все кварталы комплекса – первые километры уже проложены.

Велодорожки свяжут все кварталы комплекса и пройдут через парк
Велодорожки свяжут все кварталы комплекса и пройдут через парк

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Особое внимание в комплексе Minsk World уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант для вашего успешного бизнеса на сайте bir.by!

Торопитесь приобрести квартиру в "Вильнюсе" по цене от 2 500 рублей за квадратный метр – и получайте все преимущества современной красивой новостройки в комплексе Minsk World. Станьте жителем города будущего на самых лучших условиях!

Выгодные акции делают приобретение квартиры еще более комфортным и доступным. В доме "Вильнюс" благодаря специальной программе сотрудники сферы IT, образования и здравоохранения могут получить скидку до 10%.

Также в "Вильнюсе" скидка до 10% действует для молодоженов. Специальное предложение действует 6 месяцев с даты бракосочетания. Это значит, что скидкой можно воспользоваться, даже если вы зарегистрировали брак полгода назад. А если обменялись кольцами прямо сейчас, то предложение будет действовать еще 6 месяцев. Нужно лишь предъявить свидетельство о заключении брака. Кстати, квартира может быть оформлена и на родителей молодоженов.

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К каждому покупателю – индивидуальный подход! Менеджеры по продажам с удовольствием помогут вам выбрать лучшую квартиру в доме "Вильнюс" и самые выгодные условия покупки. Рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей.

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Торопитесь стать владельцем собственной квартиры – в красивом, уютном, современном "Вильнюсе"! На самых выгодных условиях – по цене от 2 500 рублей за квадратный метр!

Minsk World – ваше лучшее решение жилищного вопроса и надежная инвестиция!

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