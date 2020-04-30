В Витебске площадка для проката продана в аренду с превышением цены в 116 раз

30 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня на аукционе, организованном горисполкомом, право аренды площадки для размещения пункта проката спортинвентаря продано за Br4,9 тыс., что в 116 раз превысило начальную цену лота, передает корреспондент БЕЛТА.

На торги выставлялось право сезонной аренды 28 участков общей площадью почти 3,9 тыс. кв.м для размещения аттракционов и пунктов проката на территории парков, скверов и других мест общественного отдыха. Интерес к предметам аукциона проявили 14 участников. Напряженная борьба развернулась только за два места площадью 10 кв.м под пункты проката спортинвентаря в зоне отдыха на набережной реки Витьбы, пользующейся популярностью среди горожан. Право аренды каждого из них продано с превышением цены более чем в 100 раз - соответственно за Br3,9 тыс. и Br4,9 тыс. Они оказались самыми дорогими покупками на торгах.

Всего было реализовано 13 лотов, в том числе право аренды мест под надувные и аттракционы спортивно-развлекательного направления, бассейны с зорбами, карусели в парке Победителей и на набережной Витьбы, прокат автомобилей на площади Победы. Также продана аренда на 3 года площадки 700 кв.м в парке Победителей под размещение механизированного аттракциона “Гусеница”. Общая сумма вырученных на торгах денег превысила Br16,2 тыс., которые пополнят городской бюджет.

По информации организаторов аукциона, арендаторы обязуются выполнить ряд условий. Они должны обеспечить эстетически приглядный внешний вид объектов, иметь документы, подтверждающие безопасность эксплуатации аттракциона, заключить договор с обслуживающей организацией на уборку территории, вывоз мусора, установить биотуалет на каждые два аттракциона. Кроме того, аренда мест на площади Победы приостанавливается на период проведения общегородских культурно-массовых мероприятий, в том числе XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-