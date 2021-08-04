В витебском микрорайоне Тарный дополнительно возведут 12 многоэтажек к 2030 году

4 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В витебском жилом микрорайоне Тарный, который планируется застроить к 2030 году, планируется дополнительно построить 12 многоэтажных домов, а общее количество новых жилых строений довести до 37, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УП "Витебскжилпроект".

Первоначально детальный план жилого района, разработанный проектной организацией и прошедший общественное обсуждение в начале 2021 года, предусматривал строительство 25 домов повышенной этажности. Вместе с тем параллельно с проектированием идет корректировка Генерального плана Витебска и, в частности, вносятся изменения в функциональное зонирование территорий. В микрорайоне Тарный дополнительно под многоэтажную застройку определен участок земли площадью 13,4 га в результате замены его функционального назначения с коммунально-производственного на жилое, пояснили специалисты.

С учетом этого общий объем нового жилищного строительства на перспективной территории оценивается почти в 290 тыс. кв.м, или около 4,8 тыс. квартир, которые будут обживать более 11,5 тыс. новоселов. Таким образом при полном градостроительном освоении территории с учетом корректировок население микрорайона увеличится примерно в 6 раз и составит около 14 тыс. человек. Каждый квартал микрорайона будет иметь свою изюминку в плане эстетического оформления строений, сейчас прорабатывается индивидуальное цветовое решение фасадов домов, добавили специалисты "Витебскжилпроекта".

Согласно градостроительному проекту детального планирования одновременно предусматривается возведение объектов социальной инфраструктуры. С учетом увеличения объемов жилья появилась необходимость предусмотреть строительство средней школы на 1020 мест. Также здесь предполагается разместить дополнительно еще один детский сад - всего будет три новых детских дошкольных учреждения на 240 мест каждое. Запланировано расширение инфраструктуры повседневного обслуживания за счет возведения административно-делового центра, который дополнит предусмотренный ранее торгово-развлекательный объект с торговыми площадками, общепитом и помещениями для приверженцев здорового образа жизни.

Пассажирская связь проектируемого района с остальными городскими территориями будет осуществляться двумя видами общественного транспорта: автобусом и маршрутным такси. Для улучшения внутрирайонных связей и транспортного обслуживания самого района предусматривается создание дополнительной магистральной улицы. Кроме того, в проекте предлагается обустройство велодорожек на всех новых и реконструируемых улицах, велопарковок внутри жилых кварталов. Дворовые территории будут свободны от автомобилей. Для их постоянного и временного хранения должно быть создано 5 закрытых паркингов и 6 автостоянок суммарной вместимостью почти 2,9 тыс. машино-мест.

Микрорайон Тарный площадью 78,7 га расположен на выезде из областного центра в минском направлении. Он получил свое название от поселка Тарный, образованного в 1934 году на окраине Витебска и включенного в городскую черту в конце 1940-х - начале 1950-х годов.

Преобразование Тарного является частью нового стратегического направления градостроительного развития Витебска на юго-запад. Территория граничит с еще одним перспективным микрорайоном Лучеса, для соединения с которым планируется создать новый подземный путепровод под железнодорожными путями, разделяющими районы.-0-