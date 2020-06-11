В Витебском районе частная компания модернизирует бывший швейный цех под деревообработку

11 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На аукционе комитета "Витебскоблимущество" продано здание бывшего швейного цеха в Витебском районе за Br39 тыс., что почти в три раза превысило начальную цену объекта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Интерес к лоту проявили три покупателя, а победителем на 12-м шаге аукциониста стала частная компания из областного центра. По словам ее представителя, производственное предприятие специализируется на деревообработке и выпуске продукции из древесного сырья, а покупку планируется использовать под развитие бизнеса. Бывший швейный цех будет реконструирован под размещение деревоперерабатывающего оборудования для организации выпуска готовых изделий.

В состав лота включены одноэтажное здание с пятью пристройками общей площадью более 780 кв.м, возведенное в 1980 году, и право 50-летней аренды земельного участка почти 0,4 га. Объект расположен в деревне Городнянский Мох и выставлялся на аукцион второй раз. Начальная цена была снижена на 50%, а в результате здание продано с превышением даже первоначальной оценочной стоимости почти в 1,5 раза. Деньги от продажи бывшего швейного цеха поступят в бюджет Витебского района.

Всего с начала года комитет "Витебскоблимущество" провел 46 результативных аукционов, при этом выручка от продажи недвижимости превысила Br1 млн. На июнь-июль 2020 года выставлены на торги около 60 зданий и сооружений. В их числе производственные базы в Орше и Лиозно, объекты историко-культурного наследия в Глубокском и Ушачском районах, база отдыха концерна "Белнефтехим" в Полоцком районе. Есть среди лотов и специфичные объекты, например, АЗС в Сенненском районе или дачный домик в одном из садоводческих товариществ в Витебске.

На аукционе 7 июля будет день Браславского района: выставлено 12 объектов преимущественно социально-культурного и общественного назначения в различных населенных пунктах региона за 1 БВ (Br27) и со снижением начальной цены продажи на 80%. Кроме того, в перспективе прорабатывается возможность проведения торгов единовременно по объектам из других районов.-0-