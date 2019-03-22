В Военной академии - показ воздушных судов-тренажеров, в БГУФК - встреча с победителями зимней универсиады. Как проходят дни открытых дверей в белорусских вузах

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни открытых дверей - традиционное для вузов мероприятие. Впрочем, к его проведению они стремятся подойти нетривиально, чтобы абитуриенты не только узнали обо всех нюансах поступления, но и поближе познакомились с будущей профессией.

Так, в субботу, 23 марта, старшеклассников и их родителей ждут в Военной академии. В программе дня открытых дверей встреча с руководством вуза, рассказ об академии и особенностях поступления. Абитуриентам предоставят подробную информацию о каждом из факультетов. Кроме того, молодым людям, которые не поленятся с утра приехать в ведущий военный вуз страны, покажут воздушно-десантную технику, техсредства разведки, в том числе радиоэлектронной. Запланированы также выставки тренажеров - стрелкового и для вождения боевой машины БМП-2, танка Т-72Б. Кроме того, в программе показ военной техники, демонстрация воздушных судов, учебно-тренировочного самолета Як-52, воздушных судов-тренажеров, ракетной техники и стрелкового оружия.

Для тех, кого привлекает спорт больших достижений, не будет лишним побывать в субботу на дне открытых дверей в Белорусском государственном университете физической культуры. С утра здесь пройдут показательные выступления по аэробике, фехтованию, боксу, ушу, карате, футбольному фристайлу, спортивным танцам. Абитуриентам проведут ознакомительные экскурсии по учебному корпусу, университетскому городку, спортивным объектам. В вузе откроют консультационные пункты, где молодые люди смогут пообщаться с заведующими кафедр, ознакомиться с условиями обучения.

"Кроме того, будет работать выставка образовательных услуг факультетов. Абитуриенты смогут получить грамотную консультацию по вопросам поступления, а также записаться на консультативные подготовительные курсы по предметам ЦТ", - отметили в БГУФК. День открытых дверей посетят триумфаторы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, студенты университета - фристайлист Артем Башлаков (вместе с Александрой Романовской он завоевал золотую награду в смешанной командной акробатике) и биатлонист Максим Воробей (на его счету - серебряная медаль в масс-старте). Спортсмены пообщаются с гостями БГУФК и, конечно, никому не откажут в совместном фото.

Через неделю, 30 марта, день открытых дверей состоится в БНТУ. Перед главным корпусом вуза пойдет крупная выставка всех факультетов и специальностей. В университете обещают, что посетители из первых уст узнают о нововведениях на факультетах, смогут заглянуть в общежития и побывать на необычных мастер-классах.-0-