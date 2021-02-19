В Военной академии после модернизации начала работу поликлиника с лазаретом на 60 коек

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Военной академии Беларуси после ремонта и модернизации начала работу поликлиника с лазаретом на 60 коек. В поликлинике могут получать консультации и медицинскую помощь около 4,5 тыс. человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В церемонии открытия принял участие министр обороны Виктор Хренин. "Объект не просто отремонтирован, он получил модернизацию - поликлиника стала просторнее, укомплектована новым диагностическим и лечебным оборудованием, созданы комфортные условия и для работы персонала, и для посетителей, - отметил он. - В последнее время весь мир ощутил, как много зависит от уровня развития медицины. В Вооруженных Силах всегда во главу угла ставили заботу о здоровье военнослужащих. За последнее время многое сделано. В прошлом году мы открыли после капитального ремонта самое большое медицинское подразделение - медроту 72-го объединенного учебного центра. Хочется сказать "спасибо" строителям: все сделано качественно, выполнены договорные сроки - сделали все к 23 февраля. Хороший подарок нашим военнослужащим".

В Военной академии в этом году начнутся масштабные работы в главном корпусе и в одном из общежитий, на следующий год запланирован ремонт казармы и клуба "Ракетчик".-0-