В Военной академии проходят курсы по территориальной обороне с председателями райисполкомов

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Военной академии Беларуси проходят курсы по территориальной обороне с председателями районных исполнительных комитетов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В течение пяти дней обучаемые будут изучать основы территориальной обороны, поучаствуют в практических занятиях по порядку работы председателей советов обороны районов в ходе ее развертывания и ведения. Одно из занятий провел начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра оборон Александр Вольфович.

"Сегодня в непростой эпидемической обстановке многие страны ищут механизмы и пути повышения обороноспособности. Территориальная оборона - один из тех механизмов, который влияет на повышение обороноспособности любого государства. В Беларуси мы уделяем этим вопросам пристальное внимание, непрерывно совершенствуем их. И во многом качественное решение вопросов территориальной обороны зависит от должностных лицу, которые ей руководят, - отметил Александр Вольфович. - Председатели райисполкомов - это те основные организаторы, которые отвечают за вопросы территориальной обороны на местах. Практика, анализ показывает, что те должностные лица, которые прошли эти курсы, понимают гораздо шире и глубже, как организовывать и планировать вопросы территориальной обороны у себя в районах".

Такие курсы проводятся с 2018 года. Обучение на них прошли более 50 глав райисполкомов.-0-