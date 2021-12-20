В Военной академии проходят курсы по территориальной обороне с председателями райисполкомов

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Военной академии проходят курсы по территориальной обороне с председателями районных исполнительных комитетов. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Участники изучают основы территориальной обороны, участвуют в практических занятиях по порядку работы председателей советов обороны районов в ходе ее развертывания и ведения. Отмечается, что курсы проводят с 2018 года и уже подготовлено более 70 человек.

"Практика показывает: представители, которые прошли курсы, совершенно по-другому воспринимают задачи территориальной обороны, более целенаправленно и эффективно их решают. За последние годы проделана существенная работа по совершенствованию территориальной обороны, которая развивается целенаправленно и обеспечивает выполнение возложенных на нее задач. Участники процесса - должностные лица местных органов власти. С этой задачей они справляются достаточно успешно", - сказал начальник управления территориальной обороны - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Матиевич.

Сегодня одно из занятий на курсах по территориальной обороне с председателями районных исполнительных комитетов провел начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Гулевич.-0-