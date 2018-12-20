20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В войска связи поступили новые и модернизированные образцы техники, передает корреспондент БЕЛТА.

На территории 263-й базы хранения, ремонта и утилизации средств связи заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по боевому управлению генерал-майор Игорь Король в торжественной обстановке вручил экипажам подразделений и воинских частей связи 31 новый и модернизированный комплексный образец техники связи.

"Связь - это основа управления. Мы проектируем и производим все свое. Войска связи работают исключительно на комплексах белорусского производства как КВ, так и УКВ диапазона, а также передачи данных. Мы независимое государство в области управления и организации", - отметил Игорь Король.

Начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генерального штаба ВС полковник Олег Мищенко подчеркнул, что войска связи в современных условиях выполняют задачи в обстановке, где нужно не только шагать в ногу со временем, но и быть на шаг впереди. "В первую очередь современная система управления предъявляет к войскам связи требования по пропускной способности, устойчивости, мобильности, не говоря уже о разведзащищенности и способности работать в условиях радиоэлектронного воздействия. Мы оснащаем войска связи вооружением и военной техникой разными путями. В первую очередь, это изготовление принципиально новых образцов предприятиями Госкомвоенпрома. Это обеспечивает передачу информации в реальном времени из любой точки государства на очень больших скоростях. При этом еще на этапе разработки закладываем в технику характеристики, которые будут перспективными даже лет через пять, а может быть и через десять. Кроме того, программное обеспечение, сделанное нашими предприятиями, способно при необходимости корректироваться. Второй путь нашего оснащения - модернизация. Сегодня подразделения войск связи способны сами выполнять задачи по модернизации - мы закупаем комплектующие и устанавливаем их на вооружение и военную технику, заменяя аналоговое оборудование", - проинформировал начальник связи.

По словам начальника специального конструкторского управления №3 ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" Александра Голубева, у новой станции Р-414МБРП есть ряд преимуществ. "Отличие радиорелейной станции Р-414МБРП "Сосна-2" от нашего предыдущего изделия "Цитрус" в том, что в основу положен электромеханический принцип. Если предыдущее изделие развертывалось при помощи гидравлического привода, то данное полностью развертывается за счет электромеханического привода. Это позволило в боевых условиях ускорить время развертывание станции на 10 минут и составило 22 минуты", - констатировал он.

Переоснащение войск связи модернизированной и современной техникой продолжится и в дальнейшем. В ближайших планах - поступление в войска новейших средств спутниковой связи отечественного производства.-0-