В войсках СЗОК начался очередной этап проверки боевой готовности

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По плану подготовки Северо-западного оперативного командования по предназначению в войсках объединения начался очередной этап проверки боевой готовности. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Цель мероприятия - оценка готовности воинских частей и подразделений 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады выполнять поставленные задачи в соответствии со складывающейся обстановкой.

Согласно полученному распоряжению 358-й гвардейский отдельный механизированный батальон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады со средствами усиления был поднят по тревоге и комбинированным способом совершил марш на 227-й общевойсковый полигон Борисовский.

Итоги проверки будут определены по результатам контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин и стрелкового оружия.

Кроме того, проверке подвергается одно из подразделений 740-го зенитного ракетного полка, которому предстоит выполнить учебно-боевые задачи на участке местности вблизи города Барановичи.-0-