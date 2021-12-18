В войсках СЗОК прошла проверка готовности дежурных сил и средств

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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 13 по 18 декабря в войсках Северо-западного оперативного командования проводилась проверка готовности дежурных сил и средств. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны. Особенностью проверки стала ее комплексность. Проверено функционирование как управляющей, боевой, так и обеспечивающих систем. Одним из важнейших условий объективности оценки действий подразделений стала внезапность проводимых мероприятий. Для проведения проверки была задействована материальная база полигона "Лепельский". Учебно-боевые задачи выполнялись и на незнакомых участках местности. Проверяемые подразделения на фоне созданной учебной тактической обстановки успешно выполнили задачи по совершению маршей гусеничной и колесной техники, занятию указанных районов, их оборудованию и маскировке. Командир 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады, гвардии полковник Дмитрий Бурдукевич, подразделения которой подвергались проверке, высоко оценил уровень подготовки своих подчиненных. "Проведение таких мероприятий и их внезапность является наиболее действенным методом проверки готовности дежурных сил и средств. В кратчайшие сроки был выполнен необходимый комплекс мероприятий по подготовке к выполнению поставленных учебно-боевых задач, в указанные сроки был совершен марш, вовремя заняты назначенные районы и огневые позиции, личный состав умело осуществил их оборудование и маскировку. Воины-гвардейцы успешно прошли проверку", - отметил он. Конечным мероприятием проверки готовности дежурных сил и средств 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады стало проведение контрольных стрельб из стрелкового оружия, вооружения танков, БМП и артиллерийских систем. По итогам контрольных стрельб и проверки в целом, начальник штаба - первый заместитель командующего войсками СЗОК полковник Вадим Шадура дал обобщающую оценку действиям дежурных сил. "Во время контрольных стрельб все мишени были успешно поражены, несмотря на не самые благоприятные погодные условия. Данная проверка позволила объективно оценить слаженность действий при выполнении задач по предназначению и взаимодействие дежурных сил оперативного командования", - подчеркнул Вадим Шадура. -0-. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!