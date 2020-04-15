В Вооруженные Силы Беларуси поступили новейшие станции спутниковой связи

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первой декаде марта после успешного проведения государственных испытаний принята на вооружение и передана в войска линейка новейших станций спутниковой связи. Такая информация размещена на сайте Государственного военно-промышленного комитета, сообщает БЕЛТА.

Станции разработаны в ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления". Как пояснили в Госкомвоенпроме, речь идет об узловой и оконечной станциях в стационарном и мобильном варианте исполнения, а также о мобильных средствах для установки на бронебазе или автомобилях. "Технические характеристики и боевые возможности станций спутниковой связи обеспечивают работу созданной системы связи в новых, ранее не используемых режимах работы, в сложной конфигурации и архитектуре построения, в различных вариантах применения, диапазонах частот и с высокой помехозащищенностью", - подчеркнули в комитете.

В Госкомвоенпроме напомнили, что задачу по разработке и освоению в производстве линейки таких станций для ВС поставил глава государства в апреле 2016 года, когда посещал наземный комплекс управления национальной спутниковой системы связи и вещания. "Среди требований, предъявляемых к разрабатываемым образцам средств спутниковой связи, - обеспечение их работы не только с отечественным спутником "Белинтерсат-1", но и сателлитами стран, с которыми подписаны координационные соглашения", - отметили в ГВПК.

С завершением этой разработки Беларусь получила возможность использовать группировку космических аппаратов, наземный комплекс управления национальной спутниковой системы связи и вещания, мобильные станции различного назначения как единую интегрированную систему. Применяются новейшие технологии и высокоскоростные каналы связи с повышенной пропускной способностью и устойчивостью. Это позволит решать широкий спектр задач в интересах народного хозяйства и обеспечения национальной безопасности. Кроме того, появилась уникальная возможность передачи во многие регионы мира больших потоков информации в реальном масштабе времени без использования интернета.

Ряд образцов подвижных спутниковых станций связи примет участие в параде войск Минского гарнизона, посвященном 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.-0-

Фото vpk.gov.by