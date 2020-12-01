В Вооруженных Силах Беларуси начинается новый учебный год

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый учебный год начинается сегодня в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Нынешний учебный год определен как Год боевой готовности: он будет насыщенным по количеству и масштабу спланированных мероприятий. В частности, органы военного управления сосредоточат усилия на подготовке и проведении совместного с Вооруженными силами Российской Федерации стратегического учения "Запад-2021". Оно пройдет осенью на территории Беларуси.

Кроме того, будет завершено планирование на среднесрочную перспективу строительства и развития Вооруженных Сил. Также продолжится оснащение новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники. Среди основных задач подготовки Вооруженных Сил в новом учебном году - поддержание боевой и мобилизационной готовности, совершенствование уровня подготовки органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей.-0-