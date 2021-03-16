В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках комплексной проверки Вооруженных Сил приводится в боевую готовность подразделение из состава механизированной бригады. В ближайшее время подразделение будет доукомплектовано более чем 400 военнообязанными. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Постепенное наращивание действий и состава проверяемых войск идет в соответствии с планом проверки. Формируются и готовятся к выполнению задач отдельные элементы тылового и технического обеспечения. Идет процесс получения стрелкового оружия и боеприпасов, военно-технического имущества, материальных средств по службам тыла со складов и баз", - отметили в ведомстве.-0-