19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка. В соответствии с планом идет постепенное наращивание действий и состава проверяемых войск. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
"В сухопутных войсках распоряжение на приведение в боевую готовность части сил получили 19-я отдельная механизированная бригада Северо-западного оперативного командования, а также 11-я отдельная механизированная бригада Западного оперативного командования. После проведения доукомплектования личным составом и необходимой техникой подразделения механизированных бригад совершат марши на полигоны Вооруженных Сил для проведения контрольных занятий и учений тактического уровня, в том числе с выполнением боевых стрельб", - рассказали в министерстве.
Продолжается формирование и подготовка к выполнению задач по предназначению подразделений, подвергшихся проверке ранее.
С военнообязанными, призванными из запаса, проводятся мероприятия боевого слаживания, в рамках которого проходят тактико-специальные занятия и по предметам боевой подготовки. "Данные мероприятия проходят согласно плану внезапной проверки и направлены на повышение боеготовности соединений и воинских частей, а также повышение уровня их обученности и слаженности", - добавили в ведомстве.-0-