В Вооруженных Силах Беларуси проходит конкурс на лучшего командира инженерного батальона и роты

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Республики Беларусь проходит конкурс на лучшего командира инженерного батальона и роты. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Военнослужащие демонстрируют свои знания и навыки в огневой, специальной, технической и физической подготовке. Соревнование проводится ежегодно и способствует повышению уровня профессионально-должностной подготовки командиров инженерных батальонов и рот, совершенствованию их навыков в управленческой деятельности.
В этом году состязание принимает 2-я инженерная бригада.-0-