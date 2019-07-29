В Вооруженных Силах Беларуси пройдет учение по восстановлению железнодорожных объектов

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабное учение по восстановлению железнодорожных объектов пройдет 30-31 июля, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

"Командно-штабное учение с 30-й отдельной железнодорожной бригадой пройдет 30-31 июля под руководством начальника департамента транспортного обеспечения Минобороны. На нем будут отработаны вопросы производства восстановительных работ железнодорожных объектов", - проинформировали в ведомстве.

Запланировано наведение и монтаж железнодорожного моста с использованием понтонов и металлической сборно-разборной эстакады. Также предусмотрено восстановление разрушенного участка пути с использованием путеукладчика, обустройство погрузочно-выгрузочных мест и выполнение ряда других специфических задач.-0-