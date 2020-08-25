25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах начался очередной этап проверки боевой и мобилизационной готовности. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В настоящее время танковый батальон 11-й отдельной механизированный бригады приводится в боевую готовность. Это подразумевает призыв мобилизационных ресурсов, что необходимо для всесторонней оценки готовности батальона выполнять задачи по предназначению. Всего планируется призвать из запаса свыше 140 военнообязанных.

"Проверка носит комплексный характер. Состав привлекаемых к ней воинских частей будет наращиваться. Войскам предстоит выйти на полигоны и отработать учебно-боевые задачи, - рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Александр Вольфович. - Мы видим, что происходит в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси. Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности белорусской молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз".-0-