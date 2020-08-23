В Вооруженных Силах продолжаются мероприятия боевой подготовки

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах и отдельных участках местности. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Белорусская авиация выполняет полеты в рамках охраны госграницы в воздушном пространстве.
Подразделения радиоэлектронной борьбы из состава сводной группировки войск занимают временный позиционный район. Их задача - ведение разведки, радиоподавление приемных терминалов спутниковых радионавигационных систем и комплексный технический контроль в районах выполнения задач войсками.
Мотострелковые и танковые подразделения оборудуют районы и совершенствуют позиции в инженерном отношении, создают систему огня.
Подразделения 120-й отдельной механизированной бригады со средствами усиления приступают к практическому несению службы по охране госграницы.-0-