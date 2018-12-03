В Вооруженных Силах прошли торжества по случаю начала учебного года

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах прошли торжественные мероприятия в честь начала нового учебного года. В ближайшие дни будут проведены тактико-строевые занятия по предметам боевой подготовки, личный состав изучит меры безопасности при проведении мероприятий повседневной жизнедеятельности войск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"Главной задачей подготовки Вооруженных Сил в новом учебном году станет дальнейшее совершенствование уровня подготовки и способности органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению. В связи с этим основные усилия органов военного управления и войск будут направлены на поддержание их в постоянной готовности к выполнению задач в соответствии с планами применения", - отметили в военном ведомстве.

Всего в учебном году спланировано проведение более 1 тыс. мероприятий подготовки войск. Основной акцент будет сделан на достижении и поддержании требуемого уровня обученности, обеспечивающего готовность и способность всех военнослужащих применять на практике приобретенные знания, навыки и умения в соответствии с занимаемой воинской должностью.

Важнейшим мероприятием подготовки Вооруженных Сил станет совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза-2019", которое пройдет в сентябре на российской территории.

Также белорусские военнослужащие будут совершенствовать свои профессиональные навыки в ходе совместного учения коллективных сил оперативного реагирования государств ОДКБ "Взаимодействие-2019" на территории России, совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2019" в Таджикистане, специальном учении с силами и средствами разведки государств ОДКБ "Поиск-2019" в Беларуси и других.

"Военнослужащим Беларуси предстоит активно участвовать в реализации важных государственных задач, связанных с празднованием 75-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, а также по обеспечению военной безопасности в ходе проведения II Европейских игр", - проинформировали в пресс-службе.

Завершится учебный год в конце октября 2019 года сдачей в войсках комплексных проверок и контрольных занятий.-0-