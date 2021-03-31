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31 марта 2021, 16:44

В ВС Беларуси проходит комплексная проверка войск

Фото из архива
Фото из архива

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время очередного этапа комплексной проверки готовности воинских частей и соединений Вооруженных Сил выполнить задачи по предназначению для доукомплектования в 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду прибыли около 500 военнослужащих запаса. Более 100 из них пополнили разведывательный батальон соединения. В эти дни на полигоне бригады у военнообязанных проходит боевое слаживание подразделений, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Уже прошел этап одиночной подготовки. Военнослужащие запаса вспомнили материальную часть штатного оружия, правила стрельбы, отработали действия солдата в бою, практически ориентировались на местности, изучили современные средства связи и порядок их использования, вспомнили навыки оказания первой медицинской помощи, оборудовали позиции в инженерном отношении", - рассказал командир разведывательного батальона гвардии подполковник Николай Валуев.

Занятия с военнообязанными проходят по всем предметам боевой подготовки. Особое внимание уделяется использованию технических средств разведки и штатных средств связи. Венцом мероприятий боевой подготовки станет тактическое учение с боевой стрельбой.-0-

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