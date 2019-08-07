7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузах Беларуси комплексно обновлено содержание образования на всех ступенях, сообщил журналистам начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Содержание образования - один из ключевых аспектов. Оно определяет, насколько специалисты будут готовы впоследствии вливаться в экономику, в социальную сферу и выполнять те профессиональные обязанности, которые перед ними стоят. К 1 сентября у нас существенно обновлено содержание образования на первой ступени, в частности, только за последнее полугодие разработаны и приняты 84 новых образовательных стандарта, разработаны новые учебники. Существенно пересмотрены подходы к магистратуре. Фактически у нас магистратура будет работать в новом формате", - рассказал Сергей Касперович.

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