В вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузах Беларуси сегодня начинаются вступительные испытания, проводимые непосредственно в учреждениях образования, сообщает БЕЛТА.

Внутренние вступительные испытания пройдут в учреждениях высшего образования по 26 июля, в вузах сельхозпрофиля - с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Зачисление на бюджетную форму получения высшего образования завершится 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).

Прием документов на обучение на условиях оплаты будет продолжаться по 4 августа. Что касается силовых и творческих вузов, то здесь документы можно подавать по 31 июля и 2 августа соответственно. Абитуриенты, претендующие на заочные места в вузах сельскохозяйственного профиля, смогут подать документы с 15 ноября по 5 декабря.

Всего в 2019 году в вузы Беларуси планируется принять 54,7 тыс. человек. Ожидается, что студентами бюджетной формы обучения станут 26,6 тыс. человек. На платной основе вузы намерены принять 28,2 тыс. человек.-0-