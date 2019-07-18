Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 июля 2019, Чт
+15°C
Облачно с прояснениями EUR 2.2787
USD 2.0341
RUB 3.2311
Главное
Лукашенко и Путин посетили Валаам
Президент
Беларусь и РФ сблизили позиции по программе реализации Договора о Союзном государстве - Мясникович
Политика
Беларусь выступает за широкий диалог по проблемам международной безопасности - Евдоченко
Общество
В вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания
Общество
Футболисты БАТЭ победили "Пяст" и вышли во 2-й круг квалификации Лиги чемпионов
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белорусские волейболисты победили Румынию на юниорском ЧЕ в Болгарии
08:55 Спорт
Более 500 редких автомобилей представят на фестивале SunDay под Гродно
08:49 Регионы
В Минске мужчина выстрелил в прохожего из пневматической винтовки
08:13 Происшествия
Дарья Кисель выиграла бронзу на юниорском ЧЕ по настольному теннису
08:08 Спорт
Велоквест ко Дню пожарной службы проведут в Бресте
07:58 Регионы
Сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали пьяного водителя в Мстиславском районе
07:26 Происшествия
В вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания
07:06 Общество
Пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России пройдет сегодня в Санкт-Петербурге
07:02 Экономика
Картина дня: Лукашенко и Путин посетили Валаам, приоритеты развития СГ и порядок диагностики автодорог
07:00 Общество
Британский певец может сыграть принца в "Русалочке"
01:10 Калейдоскоп
В Бразилии нашли фабрику, производившую поддельные Ferrari
00:36 В мире
Тайфун "Данас" обрушится на Китай и Корейский полуостров
23:56 В мире
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
23:24 В мире
Футболисты БАТЭ победили "Пяст" и вышли во 2-й круг квалификации Лиги чемпионов
22:46 Спорт
ВОЗ объявила лихорадку Эбола в Конго международной чрезвычайной ситуацией
22:31 В мире
Минприроды напоминает об ответственности за самовольный сбор краснокнижных растений
21:53 Общество
БАТЭ проигрывает "Пясту" 0:1 после первого тайма
21:51 Спорт
Гастрольный тур спектакля "Радзіва "Прудок" Купаловского театра начался с аншлагов в Бресте
21:47 Культура
МАРТ скорректировал порядок изучения конъюнктуры рынка при закупке из одного источника
21:36 Экономика
Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира
21:29 Регионы
Все новости
Темы
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Уборочная кампания Уборочная кампания
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Перепись населения-2019 Перепись населения-2019
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания

Общество 18.07.2019 | 07:06
Фото из архива
Фото из архива
Вступительная кампания - 2019 Новости темы Вступительная кампания - 2019
Другие темы

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузах Беларуси сегодня начинаются вступительные испытания, проводимые непосредственно в учреждениях образования, сообщает БЕЛТА.

Внутренние вступительные испытания пройдут в учреждениях высшего образования по 26 июля, в вузах сельхозпрофиля - с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Зачисление на бюджетную форму получения высшего образования завершится 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).

Прием документов на обучение на условиях оплаты будет продолжаться по 4 августа. Что касается силовых и творческих вузов, то здесь документы можно подавать по 31 июля и 2 августа соответственно. Абитуриенты, претендующие на заочные места в вузах сельскохозяйственного профиля, смогут подать документы с 15 ноября по 5 декабря.

Всего в 2019 году в вузы Беларуси планируется принять 54,7 тыс. человек. Ожидается, что студентами бюджетной формы обучения станут 26,6 тыс. человек. На платной основе вузы намерены принять 28,2 тыс. человек.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
вступительная кампания, вузы, образование
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко и Путин посетили Валаам, приоритеты развития СГ и порядок диагностики автодорог
Пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России пройдет сегодня в Санкт-Петербурге
В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов малого бизнеса
Прически с начесом и спортивные штаны — "Аливария" показала дресс-код предстоящего A-Fest
Белорусские банки предупреждают об участившихся случаях мошенничества в Viber
Дождливая погода сохранится в Беларуси 18 июля
В Беларуси после переписи населения могут пересмотреть административно-территориальное деление
Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира
Решение об отмене роуминга между Беларусью и Россией пока не достигнуто из-за позиции мобильных операторов
РЕПОРТАЖ: Путеводный свет "Праменьчыка": ансамбль из Бреста произвел фурор на "Славянском базаре"
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2787 BYN 2.28 BYN 2.282 BYN
USD
2.0341 BYN 2.03 BYN 2.034 BYN
RUB
3.2311 BYN 3.221 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Начался рабочий визит Лукашенко в Россию
Все видео

Фотоновости

Лукашенко и Путин посетили Валаам
Все фото

Инфографика

Ход уборки зерновых Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) - 2162 тыс. га.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко: Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России
Лукашенко и Путин посетили Валаам
Начался рабочий визит Лукашенко в Россию
Политика
Валентина Матвиенко Матвиенко: реализацию союзного договора важно наполнять актуальными проектами
Контактная группа по Украине начала заседание в Минске
Эксперты считают инициативу "Хельсинки-2" необходимой для общеевропейской безопасности
Экономика
Фото из архива ВВП Беларуси в I полугодии вырос на 0,9%
Пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России пройдет сегодня в Санкт-Петербурге
МАРТ скорректировал порядок изучения конъюнктуры рынка при закупке из одного источника
Происшествия
Фото из архива Сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали пьяного водителя в Мстиславском районе
В Минске мужчина выстрелил в прохожего из пневматической винтовки
В Минске разыскивают пропавшую воспитанницу детдома
Регионы
Фото из архива Клецкий район первым в Минской области преодолел тысячный рубеж по намолоту зерна
Более 500 редких автомобилей представят на фестивале SunDay под Гродно
Велоквест ко Дню пожарной службы проведут в Бресте
Спорт
Фото ФК "Пяст" Футболисты БАТЭ победили "Пяст" и вышли во 2-й круг квалификации Лиги чемпионов
Белорусские волейболисты победили Румынию на юниорском ЧЕ в Болгарии
Дарья Кисель выиграла бронзу на юниорском ЧЕ по настольному теннису
Технологии
Развитие LTE-скоростей в Беларуси: МТС на 65 % увеличил количество базовых 4G-станций диапазона 2600 МГц
Минчане могут заказать электронные жировки онлайн
Новая версия личного кабинета плательщика заработала на сайте МНС
Культура
РЕПОРТАЖ: Путеводный свет "Праменьчыка": ансамбль из Бреста произвел фурор на "Славянском базаре"
Гастрольный тур спектакля "Радзіва "Прудок" Купаловского театра начался с аншлагов в Бресте
Пленэр, прогноз от улитки и театрализованное шествие - в Глубоком пройдет "Вишневый фестиваль"
В мире
Мартин Сайдик. Фото из архива Стороны конфликта в Украине согласовали бессрочное перемирие с 21 июля
В Бразилии нашли фабрику, производившую поддельные Ferrari
Тайфун "Данас" обрушится на Китай и Корейский полуостров
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля
Британский певец может сыграть принца в "Русалочке"
Новый мировой рекорд: самый быстрый пит-стоп на гонках Формулы-1
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Не тормози – КИКни!
Двое из небесного полка
«Если тебе 19 лет, что ты делаешь дома?!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия