В вузах Минобразования стоимость обучения выросла на Br100-300 - Карпенко

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал повышение стоимости обучения в вузах, назвав его незначительным, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что "цена подросла незначительно". По его словам, в вузах Министерства образования эта цифра колеблется от Br100 до Br300.

Всего в Беларуси 51 вуз, 21 из них - Минобразования. В их числе Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный педагогический университет им.М.Танка и другие.

Как сообщалось, в БНТУ стоимость обучения на первом курсе в этом учебном году колеблется в зависимости от специальности от Br3380 до Br3605 за год. В БГПУ стоимость на специальностях с изучением иностранного языка варьируется от Br1966 для выпускного курса до Br2666 для первого. Дороже всего обойдется обучение для студентов-первокурсников, которые выберут специальности "музыкальное искусство, ритмика и хореография", "музыкальное искусство и мировая художественная культура", - Br2,8 тыс. В БГУ пообещали своевременно проинформировать студентов о стоимости обучения на новый учебный год.-0-