В выходные ГАИ усилит контроль на автодороге М1

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные дни ГАИ усилит контроль на автодороге М1. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"В целях профилактики правонарушений участниками дорожного движения, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий 17 и 18 октября Госавтоинспекция проводит массированную отработку аварийно-опасных участков автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации. В данном профилактическом мероприятии примут участие сотрудники специального подразделения "Стрела", - рассказали в ГАИ.

Во время отработки особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями. Под особым контролем страж дорог - нетрезвые водители, лихачи, бесправники, а также водители, нарушающие правила перевозки пассажиров (в особенности несовершеннолетних), не предоставляющие преимущества пешеходам во время движения. Без внимания не останутся и сами пешеходы, нарушающие ПДД.

В последнее время на территории Минской области сложилась крайне тревожная обстановка с пешеходным травматизмом, причинами которого являются находящиеся на проезжей части в нетрезвом виде пешеходы. Усугубляется картина еще и тем, что происходят данные происшествия в темное время суток. Такие горе-пешеходы, особенно не имеющие световозвращающих элементов, создают реальную угрозу безопасности.

Поэтому ГАИ просит сообщать в дежурную часть по телефону 102 о таких фактах, как нахождение нетрезвых пешеходов либо велосипедистов вблизи или на проезжей части. Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать требования ПДД.-0-