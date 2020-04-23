В выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ, сообщил журналистам заместитель начальника управления дорожно-патрульной службы и профилактики главного управления Госавтоинспекции милиции общественной безопасности МВД Денис Ставский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В предстоящие выходные ГАИ, как и вся милиция в целом, будет работать в усиленном режиме. Все усилия будут направлены в первую очередь на обеспечение безопасности дорожного движения, особенно в местах посещения мест захоронения, а также на профилактические мероприятия для недопущения управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также лицами, не имеющими права управления и на пропуск пешеходов на пешеходных переходах. Мы также рекомендуем гражданам выбирать определенные дни для посещения кладбищ и ограничить контакты с пожилыми людьми", - отметил Денис Ставский.

Во избежание заторовых ситуаций с учетом опыта предыдущих лет проработаны схемы организации дорожного движения. "На предстоящие выходные дни мы будем анализировать дорожно-транспортную обстановку, интенсивность движения транспортных потоков и в случае необходимости будем принимать меры по изменению организации дорожного движения для того, чтобы устранить предпосылки к созданию заторовых ситуаций", - сказал представитель МВД.

Все необходимые материалы и планируемые схемы изменения дорожного движения размещены на сайте МВД. "Еще раз хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения и попросить быть предельно внимательными на дорогах, уважать друг друга и строго выполнять требования ПДД, а также обращать внимание на дорожные знаки в случае изменения организации дорожного движения", - подчеркнул Денис Ставский. Он добавил, что сотрудники ГАИ нацелены на оказание всемерной помощи водителям, которые попали в затруднительную ситуацию.-0-