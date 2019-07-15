15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные ГАИ задержала 173 пьяных водителя. Об этом в Telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Выходные закончились, однако информация о состоянии дорожной безопасности оставляет желать лучшего. Управлять транспортными средствами в пьяном виде позволили себе 173 гражданина. Радует одно - никто не пострадал. Статистику "пьяных рулей" пополнили двое правоохранителей, которые находились вне службы", - написала Ольга Чемоданова.

В сообщении отмечается, что инициативой МВД является ужесточение наказания для нетрезвых водителей, а также увеличение штрафов в зависимости от градации состояния алкогольного опьянения.-0-