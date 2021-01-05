В выходные милиция проведет допмероприятия по профилактике преступлений в быту

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие праздничные и выходные дни сотрудники милиции по всей республике будут проводить дополнительные мероприятия для профилактики преступлений и правонарушений в быту. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Участковые инспекторы посетят по месту жительства максимальное число ведущих асоциальный образ жизни граждан, ранее судимых. Будут также проведены дополнительные профилактические мероприятия с состоящими на учете в связи с насилием в семье. Основная цель - недопущение совершения тяжких преступлений, в первую очередь в состоянии опьянения, в отношении близких родственников или вместе проживающих, - рассказал начальник управления профилактики МВД Олег Каразей. - Под пристальным вниманием также будут подростки, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, а также взрослые, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание их детей. К проведению тематических лекций и демонстрации профилактических фильмов будут привлечены другие ведомства и организации".

В первые дни нового года в республике зарегистрировано 4 убийства и 15 случаев умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Из них каждое третье - бытовое, каждое пятое совершено ранее судимыми. Причины абсолютного большинства этих преступлений - межличностные конфликты, возникшие на почве чрезмерного употребления алкоголя.

К примеру, в Минске незадолго до наступления Нового года семейная ссора закончилась трагедией: 30-летняя женщина в пьяном дурмане смертельно ранила ножом мужа. Ночью 2 января во время драки в Минском районе 18-летний парень нанес несколько ударов 24-летнему, который скончался в карете скорой помощи. Утром 3 января в одной из деревень Слуцкого района обнаружено тело 34-летнего мужчины: его заколол ножом 39-летний соперник, приревновавший к своей супруге.

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Минской области, где в этом году зарегистрировано уже два убийства и столько же тяжких телесных повреждений, а также в Гомельской области (4 тяжких телесных повреждения). Так, жительница Брагинского района скончалась от ударов, нанесенных в ссоре пьяным мужем. В Калинковичах 19-летний местный житель избил ногами 32-летнего гостя, от чего тот скончался. Преступление совершено во время совместного распития алкоголя, переросшего в драку.

Употребление алкоголя, особенно систематическое, способствует ослаблению или потере самоконтроля, проявлению жестокости, вспыльчивости, агрессивности, мести и ревности. Поэтому иной раз протрезвевший фигурант ни себе ни правоохранителям не может объяснить логику и причину содеянного. "В этом смысле бытовая преступность представляет собой особую социальную опасность. Совершению убийств, тяжких телесных повреждений способствует и безразличное отношение окружающих. Ведь асоциальное поведение чаще всего становится известно широкому кругу людей, в первую очередь соседям. И если нет никакой реакции окружающих, то безнаказанность повышает самооценку нарушителя, формирует чувство вседозволенности, безнаказанности, пренебрежения - как к закону, так и общепринятым нормам морали", - отметили в ведомстве.

Правоохранители просят: если вам стало известно, что в той или иной семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены семьи злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся в социально опасном положении, обязательно сообщите в органы внутренних дел.-0-