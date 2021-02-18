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18 февраля 2021, 12:28

В выходные морозы в Беларуси ослабеют

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные морозы в Беларуси начнут ослабевать, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 19 февраля, погодные условия в Беларуси в основном будет определять северный холодный антициклон, сформированный в арктическом воздухе. Предстоящей ночью его центр прогнозируется над страной. В дневные часы он продолжит свой путь к югу. Атмосферное давление начнет падать, и к западу республики днем подойдет фронтальный раздел. Поэтому ожидается преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег, местами прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит минус 19-24, по восточной половине - минус 25-28, по юго-западу страны, где будет больше облачности, морозы послабее - минус 16-18 градусов. Днем будет минус 5-11, по юго-западу - от нуля до минус 4.

В субботу, 20 февраля, ситуация в атмосфере начнет меняться. Атмосферный фронт с запада, смещаясь в восточном направлении, будет оттеснять с территории Беларуси холодный воздух. Морозы ослабеют. Температура воздуха ночью составит минус 7-14, по востоку минус 15-19, в крайних юго-западных районах местами минус 1-6 градусов. Днем будет минус 1-8, по юго-западной половине местами от нуля до плюс 4 градусов. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный.

В воскресенье, 21 февраля, скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря. Местами по стране ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах прогнозируются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1 градуса, по востоку минус 7-10. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.

В начале следующей недели под влиянием влажной воздушной массы атлантического происхождения оттепельная погода распространится на большую часть территории страны.

В понедельник, 22 февраля, температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1. Днем будет от минус 2 по востоку до плюс 6 по западу Беларуси. По северо-востоку, где погоду будет определять фронтальный раздел, прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами по стране могут сгущаться туманы, возможен гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти порывистый.

Во вторник и среду, 23-24 февраля, республика будет находиться под влиянием малоподвижного слабовыраженного атмосферного фронта. Осадков ожидается немного. В отдельных районах будут сгущаться туманы, возможен гололед, на дорогах местами прогнозируется гололедица. Ночью во вторник температура воздуха составит от нуля до минус 7, по востоку при прояснениях минус 8-15 градусов. В дневные часы будет от минус 4 до плюс 3, по востоку страны - на пару градусов ниже, в западных районах 4-6 градусов тепла. Существенно не изменится температурный фон и в среду.-0-

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