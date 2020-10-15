В выходные в Беларуси будет холодно, возможен снег

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные в Беларуси будет холодная погода, возможен снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, 14 октября стал заключительным аномально теплым днем нынешней осени. Если вчера в утренние часы по стране было 8-14 градусов тепла, то сегодня всего 1-7 градусов выше нуля. Несмотря на ощутимое понижение температуры, первая половина октября окажется на 3-6 градусов выше климатической нормы.

В пятницу, 16 октября, погодные условия на территории Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, ночью скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью во многих районах, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будут сгущаться туманы. Ветер юго-западный с переходом на северный слабый. Температура воздуха ночью составит от нуля до 6 градусов тепла, днем - 5-10 градусов выше нуля. По юго-востоку ночью ожидается от 7 до 9 градусов тепла, днем - 11-12 градусов со знаком плюс.

В предстоящие выходные установится холодная погода.

В субботу, 17 октября, Беларусь будет находиться в холодной неустойчивой воздушной массе, днем по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается, что будет облачно с прояснениями. Местами по республике, а днем на большей части Гомельской, Могилевской и Брестской областей пройдут кратковременные осадки, в основном дождь, по северу в некоторых районах не исключен первый в этом сезоне мокрый снег. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Ночью будет от нуля до плюс 7, при длительных прояснениях - 1-2 градуса мороза. Днем прогнозируют 3-10 градусов тепла.

В воскресенье, 18 октября, сохранится влияние холодной неустойчивой воздушной массы арктического происхождения. Облаков будет много. Ночью местами, днем на большей части территории ожидаются кратковременные осадки (дождь с мокрым снегом). Ветер будет северный с переходом на западный порывистый, днем по северо-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем ожидается 2-9 градусов тепла.

В начале следующей недели сохранится влияние холодных воздушных масс.

В понедельник, 19 октября, местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром возможен слабый гололед. Ветер будет западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, при прояснениях - 1-3 градуса мороза. Днем ожидается 3-10 градусов тепла. Такой температурный фон на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели холодный воздух покинет территорию Беларуси, и температура вернется в свою климатическую октябрьскую норму.-0-

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