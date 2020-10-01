1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные в Беларуси потеплеет, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В сентябре на большей части территории страны отмечался дефицит осадков. Их количество в октябре предполагается в пределах средних многолетних значений (норма 36-66 мм).

"По температурному режиму сентябрь на значительной части территории Беларуси прошел в климатических рамках августа. Октябрь, по прогнозу, в плане погоды пытается заменит собой сентябрь. Температурный режим в течение большей части месяца обещает быть на 1-2 градуса теплее обычного. Особенно ощутимо выше климатической нормы ожидается в первой декаде октября", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 2 октября, территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по юго-западной половине республики скажется влияние фронтальных разделов, смещающиеся с Украины. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 13-19 выше нуля.

В субботу, 3 октября, влияние фронтального раздела распространится на многие регионы Беларуси, поэтому на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности. Ветер будет юго-восточный ночью умеренный, днем порывистый. Ночью ожидается от 8 до 13 градусов тепла, днем - плюс 13-20, по югу - до 22 градусов выше нуля.

В воскресенье, 4 октября, влияние фронтального раздела прекратится, на территорию страны ожидается поступление влажных теплых воздушных масс с южных широт. Ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах - с грозами. Ветер ожидается юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов тепла, днем - 16-23 выше нуля, местами до 25 градусов со знаком плюс.

Как отметили синоптики, такой температурный фон будет на 4-9 градусов выше климатической нормы для этих чисел октября.

В начале следующей недели атмосферное давление подрастет, усилится влияние обширного антициклона с центром над Средней Волгой, лишь по западу страны сохранится влияние фронтального раздела, где еще ожидаются кратковременные дожди, днем, возможно, с грозами. Юго-восточный, южный ветер будет поддерживать в стране аномально теплую погоду. В понедельник и вторник, 5 и 6 октября, температура ночью составит 8-15 градусов тепла, днем - от 14 до 20 градусов выше нуля, по югу - плюс 21-23.

В среду, 7 октября, в области повышенного атмосферного давления во многих районах страны обойдется без осадков, лишь по западу республики местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет южный умеренный. Ночью ожидается от 7 до 14 градусов тепла, днем - 13-20 выше нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю