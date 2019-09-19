В выходные в Беларуси потеплеет до +20°С

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные погода в Беларуси улучшится: будет теплее и меньше дождей. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отметили в Белгидромете, на этой неделе преобладающее влияние на погодные условия в Беларуси оказывают атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, поступающие с северо-запада Европы, что обусловило неустойчивую погоду с температурным фоном на 1-4 градуса ниже климатической нормы.

"К концу недели погода начнет улучшаться, дождей будет меньше, днем воздух будет прогреваться, особенно в юго-западных районах страны, но в ночные часы при ясном небе местами ожидаются первые заморозки", - отмечают синоптики.

В пятницу, 20 сентября, погодные условия в Беларуси продолжат определять холодная неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, днем - плюс 7-13.

В субботу, 21 сентября, ночью погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, во многих районах на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус 3. Днем будет от плюс 7 по северо-востоку до плюс 17 по юго-западу страны.

В воскресенье, 22 сентября, западные районы Беларуси окажутся под влиянием области повышенного атмосферного давления, восточная часть еще останется в зоне фронтального раздела. Ночью и утром преимущественно по северо-восточной части, днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Местами, в основном по северо-восточной части республики, ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью - 3-10 градусов тепла, днем - плюс 10-17, по западу страны воздух прогреется до плюс 18-20.

В понедельник, 23 сентября, погоду также в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь в дневные часы по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла, по северо-востоку страны ожидаются заморозки от нуля до минус 3. Температура воздуха днем в основном составит 8-15 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 16-20.-0-

Прогноз погоды на неделю