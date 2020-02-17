В "Загорье" разместят около 200 китайских студентов, вернувшихся в Беларусь

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском областном центре медицинской реабилитации "Загорье" разместят около 200 китайских студентов, вернувшихся с родины в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Студенты, которые вернулись из Китая, пройдут обязательное оздоровление и акклиматизацию. "Здесь могут быть размещены около 200 китайских студентов. Но нужно учитывать тот факт, что мы разделяем потоки, чтобы те, кто прилетел вместе, вместе и наблюдались. И, соответственно, даже если остаются свободные места в комнате, но кто-то прилетает через два-три дня, мы их будем заселять уже в отдельные комнаты", - рассказал Владимир Караник.

Все медицинские сотрудники, которые будут здесь работать, прошли дополнительную подготовку. Для студентов организуют индивидуальную форму обучения. Такие же меры эпидемической безопасности введены во всех областях страны, где обучаются студенты из КНР. Белорусским гражданам на этот период предлагаются услуги двух других реабилитационных центров, которые также находятся недалеко от Минска, - в Аксаковщине и Атолино.

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