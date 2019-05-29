В законодательство о не занятых в экономике внесены изменения

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые изменения коснулись Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций. Соответствующие новшества закреплены в постановлении Совмина от 25 мая 2019 года №333, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

База не занятых в экономике запущена 1 декабря 2018 года. Попавшие в нее граждане оказываются в поле зрения комиссий по содействию занятости населения. На основе выявительного принципа им при необходимости оказывается помощь. Кроме того, те граждане, которые остаются без работы без объективных оснований и при этом имеют в собственности квартиры, с 1 января этого года должны оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года будут по экономически обоснованным тарифам рассчитываться и за газоснабжение и теплоснабжение.

Согласно документу, теперь в базу не будут включать супруг (-ов) лиц, назначенных на должность в межгосударственные органы (предусмотренные в международных договорах Беларусь либо решениях соответствующих международных органов), а также супруг (-ов), направленных на работу за границу атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси и его помощника.

Местные исполнительные и распорядительные органы обязали обеспечить взаимодействие военных комиссариатов с постоянно действующими комиссиями по координации работы по содействию занятости населения. Они должны передавать информацию о призванных и отправленных к месту прохождения срочной военной службы, службы в резерве. По призванным и отправленным в феврале-мае данные должны передаваться до 20 июня текущего года, в августе-ноябре - до 20 декабря текущего года.

Кроме того, введена персональная ответственность за предоставление достоверной информации для формирования (актуализации) базы данных. Она возложена на руководителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, председателей облисполкомов и Мингорисполкома, а также руководителей иных организаций, представляющих такую информацию.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования (отдельные пункты - со дня его подписания).-0-